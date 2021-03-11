1291 إصابة و18 وفاة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 18 وفاة و1291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في البلاد، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم، الخميس، أنه تم تسجيل 1642 حالة تعافٍ، حيث بلغت نسبة التعافي من الفيروس 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أشارت إلى أن هناك 155 حالة في غرف العناية المكثفة بينها 39 حالة موصلة بأجهزة التنفس الاصطناعي.