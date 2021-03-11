محافظ بورسعيد: إنشاء وحدة الحروق بمستشفى السلام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن أنه سيتم إنشاء وحدة للحروق بمستشفى السلام ببورسعيد، سيتم تنفيذها على أعلى مستوى من خلال المشاركة الاجتماعية لشركة إينى الإيطالية، وبالتعاون بين محافظة بورسعيد ووزارة الصحة والسكان.جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد الموسع بمسئولى شركة إينى الإيطالية، لمناقشة الخطوات التنفيذية لعدد من مشروعات التعاون فى مجال التعليم والصحة بين المحافظة ومؤسسة إينى والجهات المعنية.واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز عن الإجراءات الخاصة بإنشاء وحدة الحروق بمستشفى السلام من خلال المختصين بشركة إينى، والذين أكدوا رغبة شركة إينى فى التعاون المثمر مع المحافظة فى المجال الصحى، وخاصة بعد إقامة وحدات صحية على أعلى مستوى بالحى الإماراتى والجرابعة ببورسعيد، وكذلك إشادة وزارة الصحة والسكان بجهود ومساهمة مؤسسة إينى فى المجال الطبى، كما يشمل التعاون بين المحافظة ومؤسسة إينى الإيطالية تدريب طاقم التمريض بمستشفى السلام الدولى فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تبادل الخبرات مع الجانب الإيطالى فى مجال إعداد وتأهيل الكوادر الطبية على أعلى مستوى تماشيًا مع الطفرة التى تشهدها بورسعيد فى القطاع الصحي.