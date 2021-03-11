السعودية تسجل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 381 ألفًا و348 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 267 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 371 ألفًا و850 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 6 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.551 حالة منذ بداية الجائحة.