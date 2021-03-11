مدبولى لنظيره السودانى: مصالح مصر والسودان فى مياه النيل موقف ثابت

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الوفد السوداني رفيع المستوى الذي زار مصر اليوم، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، قد التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لبحث التعاون بين الجانبين، وخطط تنفيذية لعدد من المشروعات، مؤكدًا دعم مصر للسودان في ملف الإصلاح الاقتصادي، ونتمنى لها كل دعم وتقدم ورخاء للسودان.وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، مشترك مع نظيره السوداني، منذ قليل، أن المباحثات ضمت أيضًا ملف «السد الإثيوبي»، مؤكدًا موقف مصر بأنه من ثوابتنا الحفاظ على الحقوق التاريخية ومصالح مصر والسودان في مياه النيل، بما لا يضر مصالح أشقائنا في إثيوبيا، لافتًا إلى أن مصر داعمة للتنمية في إثيوبيا وليست ضدها، ولكن بما لا يضر مصالح الشعبين.وأضاف: «نبدي قلقنا اعتزام إثيوبيا الملء الثاني للعام الثاني على التوالي دون تنسيق مع دولتي المصب»، مؤكدًا: «نأمل من أشقائنا في إثيوبيا الاستجابة لنا في المدة القادمة بما يحقق مصالح الثلاث شعوب»، لافتًا إلى تمسك الدولتين بمسار تفاضي لإيجاد حل حاسم خلال المرحلة القادمة.وأردف: «هذا النهر العظيم الذي يربط بين الثلاثة بلدان يستطيع أن يمد يد الرخاء والتقدم للشعوب دون ضرر بأي شعب».