«القومي للمرأة» يكرم مديحة حمدي ورجاء حسين.. السبت

يكرم المجلس القومي للمرأة الفنانتين القديرتين مديحة حمدي ورجاء حسين بالصالون الثقافي الذي تقيمه سفيرة النوايا الحسنة مديحة حمدي بمناسبة عيد الأم، وذلك في السادسة مساء السبت المقبل، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.يذكر أن القديرة مديحة حمدي سوف تستضيف "أم الشهيد الفنانة القديرة رجاء حسين" بصالونها الثقافي تتحدث معها في حوار مفتوح عن أسرار وذكريات الأم ورحلة العطاء الفنية ومواقف حياتية تبوح بها لأول مرة، مع تكريم خاص من الفنانة مديحة حمدي لأم الشهيد رجاء حسين، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع منهم: سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ضيف الشرف لصالون الفنانة القديرة مديحة حمدي، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنان مجدي صبحي وآخرين.