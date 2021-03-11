مصرع شخص سقط فى خط صرف صحى بقنا

لقي شخص مصرعه، عصر اليوم الخميس، إثر انهيار خط للصرف صحي، وذلك بقرية عزبة عبدالرحمن التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير امن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد مصرع شخص، على إثر سقوطه داخل خط صرف صحي بقرية عزبة عبد الرحمن التابعة لمركز نجع حمادي شمالي المحافظة.وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة مجهزة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.