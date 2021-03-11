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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

البرومو الدعائي الأول لمسرحية «ألمظ وسي عبده» (فيديو)

الخميس 11/مارس/2021 - 03:08 م
مسرحية «ألمظ وسي
مسرحية «ألمظ وسي عبده
حسن أمين
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يستعد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة د. عادل عبده لافتتاح ليالي العرض المسرحي "ألمظ وسي عبده" للمخرج مازن الغرباوي.

العمل يتناول السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهم الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

من جانبه يقول المخرج مازن الغرباوي: "الهدف من المسرحية هو تعريف جيل الشباب على الرموز الفنية القديمة التى أوشكت أن تندثر، كما يسعى العرض لتعريف الجيل الجديد على تاريخه الفني والغنائي حتى لا يصبح في طي النسيان".

وأضاف "الغرباوي": "المسرحية بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، حسن العدل، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، أحمد الشريف، نورهان صالح، طارق مرسي، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحه أيوب".

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، إضاءة ابو بكر الشريف، ديكور محمد هاشم، أزياء مروة عودة، جرافيك محمد المأموني، مكياج لمياء محمود، تصميم الاستعراضات سالي أحمد، ألحان أحمد مصطفى، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة د.عادل عبده.

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