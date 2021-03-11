مايا مرسى: ضرورة التفكير بشكل جديد ومبتكر لمواجهة آثار كورونا

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة فى اجتماع المكتب الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والذى عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وتناول الاجتماع إلقاء الضوء على أزمة جائحة "كوفيد-19"، وتأثيرها على المجتمعات العالمية بصفة عامة والمجتمعات العربية بصفة خاصة وكيفية ابتكار حلول جديدة لمواجهة هذه الجائحة.وأكدت الدكتورة مايا رئيسة المجلس على أن جائحة "كوفيد- 19"، كان لها تأثير كبير على أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، فقد أدت الجائحة إلى زيادة التحديات التى تواجه المرأة، وزيادة الفجوة بين الجنسين، وأشارت إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لمساندة المرأة خلال هذه الجائحة، تمثلت فى تقديم الحماية الاقتصادية لها، والرعاية غير مدفوعة الأجر، ولكن كان لا بد من التفكير فى حلول جديدة مبتكرة ووضع أطر نستطيع من خلالها مساعدة المرأة على التصدى ومواجهة هذه الجائحة التى أثرت بشكل كبير عليها اقتصاديًا، مثل تشجيعها على تكوين مجموعات عمل وإدارتها باستخدام الإنترنت، والعمل من المنزل، واستخدام نظام الرقمنة والتعامل مع البنوك من خلال الإنترنت وتطبيقات التليفون المحمول وتعريفها وتوعيتها بأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة حتى تستطيع التعامل بشكل مبتكر مع هذه الأزمة.كما أضافت أنه يجب التركيز على الأجيال الصغيرة الذين أصبحوا يفكرون بشكل جديد مبتكر خارج نطاق المألوف نتيجة هذه الجائحة فأصبحوا يعرفون أشياء كثيرة جديدة ويساعدون أبائهم وأمهاتهم فى تعلم استخدام حلول جديدة، لذلك من المهم التركيز على هذه الفئة وتعريفهم بمفهوم المساواة بين الجنسين وتغيير سلوكهم بما يتناسب مع المرحلة الحالية.وأكد المشاركون فى اللقاء على أهمية التفكير بشكل خلاق وجديد فى التعامل مع أزمة جائحة كوفيد-19، خاصة فيما يتعلق بالتأثير الاقتصادى لهذه الجائحة على المرأة، وتحقيق التعافى الاقتصادى بشكل سريع، أهمية استخدام الطرق التكنولوجية والتقنيات ووسائل الاتصال الحديثة التى كان لها دور بارز فى التعريف بهذه الأزمة ومواجهتها، ولذلك يجب التركيز على هذه الوسائل والتفكير فى برامج أخرى جديدة وتطوير البرامج والأنظمة الحالية، كذلك تطوير البنية التحتية للمجتمعات حتى تكون قادرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة التى أصبحت ضرورية جدًا للتعامل مع كل مناحى الحياة، وأضاف المشاركون أن هذه الجائحة ساعدت فى التعرف على نقاط الضعف داخل المجتمعات، وألقت الضوء على أهمية استخدام أساليب تفكير جديدة ومبتكرة، وتطويع التكنولوجيا لصالح البشرية، والتفكير بشكل مختلف إذا أردنا التغيير، والتركيز على التعريف بمفهوم المساواة بين الجنسين.