ألسن عين شمس تشارك فى معرض التعليم العالى «Edu gate» بـ5 برامج متميزة

شاركت كلية الألسن بجامعة عين شمس، في فعاليات معرض التعليم العالي ( Edu gate )، تحت شعار "التعليم العالي.. عشر سنوات من الآن"، والذي تشارك به جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ولفيف من العمداء وأساتذة الجامعة.وكانت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، على رأس وفد الكلية المشارك في جناح جامعة عين شمس، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب وذويهم للتعرف على البرامج الجديدة بكليات الجامعة، حيث استعرض مسئول تعريف برامج الساعات المعتمدة بالكلية التى وصلت إلى ٥ برامج وهي: برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية، برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية، برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية، برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية، برنامج اللغة العربية والترجمة لغير الناطقين بها والتى تنفرد به كلية الألسن بجامعة عين شمس على مستوى الشرق الأوسط، ولكنة لم يفعل لهذا العام في ظل ظروف جائحة كورونا العالمية، ومن المزمع تفعيل ثلاثة برامج جديدة متخصصة للغات الإيطالية والألمانية والإسبانية مطلع العام الدراسي القادم بعد إعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وأوضحت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، قامت بتطوير برامجها لتقدم برامج مبتكرة متميزة تطبق فيها معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع، كما أنها تعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين ؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.