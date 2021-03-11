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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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الباز يكشف 4 ملامح للجمهورية الثانية في مصر
الخميس 11/مارس/2021 - 03:00 م
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كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ملامح الجمهورية الثانية التي ستعلنها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
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