رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«تحيا مصر» يُسلم 15 فتاة تجهيزات الزواج من «دكان الفرحة» بمطروح (صور)

الخميس 11/مارس/2021 - 03:00 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
طباعة
نظم صندوق تحيا مصر، ظهر اليوم، احتفالية بحديقة كليوبترا في محافظة مطروح، لتسليم 15 فتاة تجهيزات الزواج، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة دكان الفرحة، إحدى مبادرات الصندوق لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن احتفالية اليوم تأتي في إطار التنسيق بين مبادرات الصندوق ومبادرة حياة كريمة لتنفيذ مجموعة من أنشطة الحماية الاجتماعية، التي من شأنها ضمان تحسين ظروف معيشة الفئات المستحقة، وتخفيف عبء تجهيز فتياتهم عن كاهلهم.

وأضاف أن كل مستفيدة من مبادرة دكان الفرحة تحصل على «ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط-مروحة – مكواة –طقم أدوات طهي- شنطة مستحضرات عناية شخصية- شنطة مستحضرات تجميل»، مشيرًا إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي ليتم التقييم من خلالها، وهي: ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عام، وأن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وألا تكون قد سبق لها الزواج، والتميز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الهمم.

كما يتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقرى والنجوع رصد الفتيات الفقيرات واللاتي لديهم عقبة في إتمام الزواج.

وأوضح أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر إبريل عام 2019، حيث تعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توزيع نحو 600 ألف قطعة ملابس استفاد منها ما يقرب من 230 ألف مواطن، كما تم توزيع عدد من الدراجات على الأطفال لنشر الفرحة بينهم خلال تواجدهم مع أسرهم في هذه المعارض.

وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج حتى الآن، فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا.

موضوعات متعلقة

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

حمدوك: زيارة السيسي للسودان أسست لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية

الصور

image description

ضبط صيدليات بها أدوية مهربة بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق «الهدار - الجمسة» بمدينة ساحل سليم

image description

انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

image description

طارق الجمال يتفقد سير الامتحانات بكلية الآداب بأسيوط

الأكثر قراءة

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

مصرع وإصابة 31 في حريق مصنع العبور.. جهاز المدينة: يتبع «التنمية الصناعية»

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الأحد.. الأرض على موعد مع ذروة شهب «جاما نورميدس»

معهد إيفو يرصد تراجعا في إنفاق الشركات الألمانية على البحث العلمي

عالم فيروسات: 13 الروسيين محصنون ضد كورونا

48 % من الإيطاليين يؤيدون الإغلاق لوقف انتشار كورونا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

ترجمة كتاب «الإنسان الخارق» لـ يوفال نوح هراري في مشروع كلمة

«الفن القبطي في مصر والموروث المعاصر» محاضرة بالأعلى للثقافة

«نوار» يدشن قاعة هالة للفن التشكيلي بالقاهرة.. الاثنين

ممدوح النابي:«استرداد طه حسين» دفاعا عن الشيخ من الشك للريادة