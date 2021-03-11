شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث الحافلة المدرسية فى إندونيسيا

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا حادث حافلة المدرسة الإسلامية الإندونيسية من التلاميذ والمدرسين وأولياء الأمور.وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"رَحِمَ الله ضحايا حادث حافلة المدرسة الإسلامية الإندونيسية من التلاميذ والمدرسين وأولياء الأمور، والتي وقعت بجزيرة جاوة، خالص عزائِنا لأسرِهم وذوِيهم، ولقيادة وشعب إندونيسيا، أدعو الله أن يربط على قلوبهم، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشِّفاء العاجل".