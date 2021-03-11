الصحة السعودية: حصول أكثر من 1.7 مليون شخص على لقاحات كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أن أكثر من 1.7 مليون شخص تلقوا لقاحات، وفقا لقناة «العربية».وأفادت وزارة الصحة السعودية بأن لقاح فيروس كورونا يسهم في خفض معدل الوفيات بشكل كبير جدًا يصل إلى 84%.جاء ذلك عبر حساب «عش بصحة» التابع لوزارة الصحة السعودية، عبر «تويتر»، حيث أشار إلى أن معدل انخفاض الوفيات بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح يصل إلى 72%.وتابع الحساب بأنه بعد 14 إلى 20 يومًا من تلقي اللقاح تنخفض الوفيات بنسبة 72%، وتصل لنسبة 84% بعد 21 إلى 27 يومًا من تلقي اللقاح.في سياق متصل، أطلقت وزارة الصحة السعودية الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار "خذ الخطوة"، التي تشارك فيها عدد من الجهات من القطاعات كافة.