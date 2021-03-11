شكري للأطراف الليبية: يجب ألا نكرر أخطاء اتفاق الصخيرات

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر بذلت جهودًا حثيثة بدايةً من وقف العمليات العسكرية ومجموعة 5 + 5 العسكرية، وهو ما فتح الباب للتوصل إلى الحكومة المؤقتة، وحقق السير قدما نحو الخطوات الحالية.وشدد شكري أنه على الحكومة المؤقتة الالتزام التام بالولاية بالإجراءات التي يجب أن تتخذ للوصول إلى اختيار الشعب حكومته من خلال عمليه انتخابية بحد أقصي 24 ديسمبر المقبل، وتفعيل وقف إطلاق النار وإخراج كافة القوات الأجنبية، مشددًا على أنه لابد أن نراعي أخطاء الماضي في اتفاق الصخيرات، فليس لدينا رفاهية لتكرارها.