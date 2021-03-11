أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.. كشف السبب وراء حريق مصنع العبور

كشفت المعاينة المبدئية للمعمل الجنائي، أن سبب حريق مصنع العبور هو تصاعد غازات من مواد كيماوية في المخزن، ما تسبب في حدوث انفجار وهو ما أسفر عنه ارتفاع عدد الضحايا والمصابين.كما كشفت تحريات أجهزة الأمن، أن عدد المتوفين 16 رجلًا و4 سيدات من العاملين بالمصنع.وانتقل فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي بالعبور إلى مكان الحريق؛ للفحص وحصر التلفيات والخسائر ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحريق، وطلبت ملف المصنع لمعرفة ما إذا كان حاصل على ترخيص من عدمه.وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وحصر التلفيات وانتداب الطب الشرعي لاتخاذ إجراءاته فى تحديد هوية الجثث، كما قررت انتداب لجنة لمعاينة المبانى الملاصقة للمصنع وبيان ومدى تضررها من الحريق.