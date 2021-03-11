انطلاق اللجان السكانية بأسيوط وإدراج قرار تفعيلها

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انطلاق اللجان السكانية بمراكز وقرى المحافظة، وذلك للعمل على قضايا السكان وخفض معدلات المواليد والحد من الزيادة السكانية المرتفعة على أرض الواقع نظرًا لما تتسبب فيه من معوقات لتحقيق التنمية.وأكد ضرورة تضافر كافة جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الشأن، مشيرًا إلى البدء في تفعيل دور اللجان السكانية بمركز ومدينة أبنوب والقرى التابعة لها، على أن يتم تفعيلها في باقي مراكز المحافظة تباعًا للعمل على تلبية الاحتياجات الاجتماعية لسكان القرى ورصد الاحتياجات الفعلية لمراعاتها وتقديم المقترحات وتضمينها في الخطط السكانية السنوية، مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ خطة مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.وتم عقد اجتماع اللجان السكانية ومنسقي السكان بمركز أبنوب والقرى التابعة له، وذلك بحضور فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة وتاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ورؤساء القرى وأعضاء اللجان السكانية وممثلي الجهات المعنية الشريكة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لافتًا إلى إدراج اللجان السكانية ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي لمركز ومدينة أبنوب لأول مرة لضمان الجودة ومواءمة خطط المحافظة داخل المركز مع الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ورصد التقدم المحرز في الخطة من خلال بناء وتحديث قواعد البيانات المتعلقة بالخصائص السكانية والجهات والهيئات العاملة في هذا الملف والمؤشرات السكانية المرتبطة بتنفيذ الخطة ودعم آليات الشفافية والمسائلة بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الفعلية والعمل على تعزيز الشراكة وإنشاء منصات لإشراك الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات في التصدي للقضية السكانية داخل المركز وذلك بإشراف اللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا الملف الهام خاصة مع اهتمام القيادة السياسية للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بكافة القضايا السكانية والعمل على تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين خصائص المواطنين ورفع مستوى معيشتهم لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي.وأوضح مدير وحدة السكان بالمحافظة أن الوحدة تعمل على تفعيل دور اللجان السكانية بكل مركز وقرية وعمل التقارير اللازمة لعرضها على المجلس الاقليمي للسكان وتوفير البيانات الديموجرافية والاجتماعية والصحية والاقتصادية المتعلقة بالقضية السكانية من مصادرها، فضلًا عن التنسيق لتنفيذ أنشطة الخطة السكانية على مستوى المراكز والمدن والقرى، بالإضافة إلى إعداد ملفات سكانية على مستوى المراكز والأحياء والقرى وإعداد مقترحات التدخلات سكانية على مستوى المراكز والأحياء مضيفًا أن الوحدة تعمل على تلبية الاحتياجات الاجتماعية لسكان القرى من خلال رصد الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى عمل تقارير متابعة ميدانية وتقديمها لوحدة السكان المركزية لوضع التوصيات وعرضها خلال اجتماعات المجلس الإقليمي للسكان.