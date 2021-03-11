نائب رئيس جامعة عين شمس يشيد بإنتاج طلاب التربية النوعية

في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم وتشجيع طلابها في مختلف التخصصات وعلى هامش مشاركة طلاب كلية التربية النوعية في معرض "الحلي المعاصر بين البدائي والإسلامي"، لأشغال المعادن، استقبل الأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كلًا من الأستاذ الدكتور أسامة السيد مصطفى عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة شيماء مجدي، ووفدًا من طلاب الكلية المشاركون بإنتاجهم وإبداعاتهم ضمن أعمال المعرض، حيث قدم الطلاب 72 عملًا فنيًا يعبر عن مختلف الحضارات وبخاصة الفن الإسلامي.وخلال اللقاء أشاد "سعود" بالذوق الرفيع للطلاب والحرفية العالية، وحرص على دعمهم وتشجيعهم بشراء عملان من أعمال الطلاب ليكون ذلك دافعًا لهم على الاستمرار في الإبداع.وقد أقيم المعرض افتراضيًا "أونلاين" من خلال برنامج teams لطلاب الفرقة الثانية قسم التربية الفنية دفعة 2019-2020.