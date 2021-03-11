شكري: يجب إنقاذ حل الدولتين الذي لا بديل له

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن الاجتماع الرباعي ناقش ضرورة استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، والخطوات المتعلقة بهذا اللإطار، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لافتًا إلى أنه على المجتمع الدولي الاطلاع بمسئوليته والدفاع عن حل الدولتين وقواعد الشرعية الدولية بما يحقق المصلحة.وتابع خلال مؤتمر صحفي: "إذا لم تتضافر جهود المجتمع الدولي ويحيد عن معاييره المزدوجة هناك نتائج سلبية على العالم أجمع"، لافتًا إلى أنه علينا اتخاذ اجراءات التواصل مع طرفي النزاع وقف الأعمال الأحادية وضرورة إنقاذ حل الدولتين من التلاشي، حيث أنه لا حل غير ذلك، ومن مصلحة طرفي النزاع ايجاد الأرضية المشتركة.