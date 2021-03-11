محافظ أسوان يوافق على قبول التصالح في مخالفات البناء للمجموعة الثانية

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على قبول طلبات التصالح في أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى للمجموعة الثانية على التوالي، وذلك طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.جاء ذلك استمرارًا لتطبيق منظومة التصالح في مخالفات البناء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.وشدد محافظ أسوان على ضرورة الالتزام بطلاء ودهان واجهات المباني والعقارات الحاصلة على قبول التصالح مع عدم تغيير نشاط الجراجات لأى أنشطة أخرى، مناشدًا المواطنين من مقدمى طلبات التصالح بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة لدى لجنة البت الفني حتى يمكن إنهاء التصالح واعتماده.وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه خلال الفترة الماضية تم فحص ومعاينة 1737 طلب تصالح من خلال لجان البت الفني، وذلك من إجمالي 19.5 ألف طلب تصالح تم تقديمه من المواطنين بمتحصلات مالية بلغت 71.5 مليون جنيه.