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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق «الهدار - الجمسة» بمدينة ساحل سليم

الخميس 11/مارس/2021 - 03:38 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط - محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال رصف بعض الطرق الرئيسية والشوارع بقرى ومدينة مركز ساحل سليم، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمركز، وذلك في إطار جولاته المكثفة لمتابعة رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، حيث تفقد المحافظ أسيوط أعمال رصف طريق الجمسة - الهدار بغرب مدينة ساحل سليم، والتي يجرى رصفها ورفع كفاءتها ضمن الخطة الاستثمارية لمدينة ساحل سليم للعام المالي 2020-2021، وتابع أعمال توسعة الطريق ورصفه، مشددًا على أهمية إنجاز أعمال الرصف لتسهيل حركة المرور والتنقل على المواطنين ومراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية ومعايير الجودة.   

وأشار محافظ أسيوط إلى أن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020-2021 ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن، وتغيير واقعهم إلى الأفضل، والارتقاء بمستوى كل الخدمات المقدمة لهم.   

وأكد المحافظ على بدء تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصرى بمركز ساحل سليم كمرحلة أولى عاجلة ضمن خطة المشروع القومي لاستهداف 7 مراكز بالمحافظة، مشيرًا إلى حرصه الشديد على متابعة كل المشروعات التي تتم على أرض الواقع بنطاق المحافظة ميدانيًا للوقوف على نسب التنفيذ.

وأكد أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، موجهًا رئيس مركز ساحل سليم بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كل المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق مع التنبيه على الشركة المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس، لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم، وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.  

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