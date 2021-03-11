طالبان تسيطر على مركز منطقة بإقليم «فارياب» الأفغاني

سيطرت حركة "طالبان" على مركز منطقة "ألمار"، الواقعة في إقليم "فارياب" الأفغاني، اليوم الخميس، حسبما ذكرت مصادر أمنية محلية.وأشارت المصادر، حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية، إلى أن عناصر حركة "طالبان" قد استولت على مكتب حاكم المنطقة ومقر الشرطة.بدوره، قال محافظ إقليم "فارياب"، نقيب الله فايق، إن القوات الأمنية تراجعت عن مركز منطقة "ألمار" للحيلولة دون وقوع إصابات بين المدنيين والقوات المحلية.ولم تعلق حركة "طالبان" على هذه الأنباء حتى الآن.