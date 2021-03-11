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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استعدادًا للترم الثانى.. الطفولى يجتمع بقيادات تعليم السويس

الخميس 11/مارس/2021 - 03:36 م
جريدة الدستور
كريم أنور
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اجتمع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، محمود الطفولي، ووكيل مديرية التربية والتعليم دكتور ياسر عمارة، بمديري العموم ومديري الإدارات والمراحل التعليمية بالسويس، استعدادا لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.

وتناول وكيل الوزارة خلال الاجتماع الاستعدادات الجارية لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا الالتزام بتنفيذ كافة الخطوات على غرار ما تم تطبيقه بالمدارس في الفصل الدراسي الأول مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أبنائنا الطلاب في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وناقش وكيل المديرية تفاصيل الكتاب الدوري رقم (5 ) بشأن استكمال الفصل الدراسي الثاني بداية من السبت 13 مارس، وكذلك امتحانات النقل والشهادة الإعدادية لطلاب المدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2020-2021 إلحاقا للكتاب الدوري رقم (1 ) بتاريخ 18 فبراير بشأن خطة الدراسة والتقييم.

واستعرض الاجتماع استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني وكذلك طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، حيث تعقد ثلاثة امتحان شهرية ورقية مجمعة والامتحان التكميلي للطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول.

وفي سياق آخر، ناقش مدير المديرية، استعدادات جميع الإدارات التعليمية والمدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمعلمين والطلاب.

وعرض عمارة أهم السلبيات التي طرأت في الفترة السابقة بالمديرية، وكيفية تحويلها لإيجابيات تدفع سير العمل نحو منظومة تربوية متكاملة.

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