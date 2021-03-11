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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ورشتها الدولية لمنظار الصدر الجراحي

الخميس 11/مارس/2021 - 03:43 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
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تستعد جامعة أسيوط لاطلاق أعمال ورشة العمل الدولية لمنظار الصدر الجراحي بتقنية الفيديو أثناء جائحة كورونا، والتي ينظمها قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بالجامعة في نسختها السابعة بشعار "الفراشة" بمستشفى القلب الجامعي بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر وبتزكية الجمعية الأوربية لجراحي الصدر.

وأشار الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة إلى أن تلك الورشة تعد واحدة من سلسلة ورش العمل الناجحة، والتي دأب قسم جراحة القلب والصدر على إقامتها على مدار الأعوام السابقة، والتي تتمحور أهدافها حول تدريب شباب الأطباء على أهم التقنيات والمستجدات الحديثة في جراحات القلب والصدر، وهو ما يعد تأكيدًا لاستراتيجية إدارة الجامعة القائمة على تحسين نوعية الخدمة الطبية والعلاجية في كل التخصصات، واستمرار العمل في ظل انتشار فيروس كورونا، والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة، ومتابعة كل ما هو جديد في الأوساط الطبية على مستوى العالم بما يسهم في الحفاظ على صحة المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية بتخصصاتها المختلفة.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأستاذ جراحة القلب والصدر، إلى أن قسم جراحة القلب والصدر بالجامعة يعد من أوائل المراكز في مصر، والتي تبنت تقنية استخدام منظار الصدر الجراحي لأغراض علاجية منذ عام 2012، كما تولى القسم مهمة تدريب الأطباء علي هذه التقنية الحديثة في 2015 بورشة عمل شملت محاضرات وتدريب عملي للأطباء بالقسم، والتى حرص القسم على الاستمرار بها وإقامتها بصورة منتظمة كل عام، والتي يتم خلاها استضافة نخبة من علماء ورواد جراحة القلب والصدر على مستوى العالم لتدريب وتأهيل شباب الجراحين من جامعة أسيوط وغيرها من الجامعات.

وأوضح  الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعى، أن  جراحة المنظار الصدري بمساعدة الفيديو (VATS) هي تقنية جراحية تستخدم لتشخيص لمشكلات التي تصيب الصدر وعلاجها خلال إجراء جراحة المنظار الصدري بمساعدة الفيديو ليرشد الجراح في أثناء إجراء العملية.

وحول تفاصيل النسخة السابعة للورشة العمل فقد كشف الدكتور أحمد غنيم رئيس قسم جراحة القلب والصدر ورئيس الورشة عن أنه من المقرر أن يحاضر في الورشة هذا العام لفيف من كبار الخبراء في  مجال جراحة القلب والصدر من مختلف الجامعات والمراكز والمستشفيات المصرية، إضافة إلي عدد من الجراحين العرب والأجانب حول الجديد في استخدامات منظار الصدر الجراحي والطرق الحديثة في تشخيص وعلاج أمراض الصدر المختلفة أثناء جائحة كورونا ثم يعقبها تدريب عملي للأطباء. 

كما أشار الدكتور حسين الخياط أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر  إلى أنه تم اختيار الفراشة كشعار لانعقاد الورشة هذا العام مع جعل نصف الصورة بالأبيض والأسود والنصف الآخر بالألوان الرمزية من عنوان الورشة، والذي يتناول جراحة الصدر من "العصر الحجري إلى عصر الفضاء"، وإجراء مقارنة على التقنيات القديمة التي بني عليها جراحة الصدر قديمًا، وما تم من تطورات في ذلك التخصص في الآونة الأخيرة.

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