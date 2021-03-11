اجتماع جديد للجنة الدعوات بالإيبارشية البطريركية

اجتمع اليوم الشباب الباحث عن الدعوة بلجنة الدعوات للإيبارشية البطريركية، وذلك بكنيسة العذراء السجود للأقباط الكاثوليك، بحضور الأب جورج سامي منشط الدعوات في الإيبارشية البطريركية بالقاهرة والأب جورج جميل راعي الكنيسة.وشمل اليوم عدة فقرات منها «صلاة المسبحة، وإرشاد حول نص الإبن الضال، وتأمل حول النص في صمت، وأخذ وقت للإرشاد الشخصي وممارسة سر الاعتراف»، والتعرف بشكل موسع على الأنشطة التكوينية في الكلية الإكليريكية، بالإضافة إلى الوقت الترفيهي.