«مكرم»: نستهدف وضع أفكار لمشاركة المصريات بالخارج في دعم الدولة

تحدثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن الملف الإفريقي والمصريين المتواجدين في إفريقيا، لافتة إلى أن إفريقيا هي العمق الاستراتيجي لمصر فكان يجب التعرف على المصريين في هذه القارة، مضيفة أن أول زيارة لها كانت لأثيوبيا؛ حيث وجدت هناك دكتور كمال إبراهيم أستاذ أمراض العظام والعمود الفقري على مستوى العالم، والذي ؤ أنشأ أول مركز في أثيوبيا لعلاج أمراض العظام والعمود الفقري؛ لمساعدة المواطنين في أفريقيا على تخطي تلك الآلام والتخفيف عنهم، كما يقوم بتدريب الأطباء الأثيوبيين، وكذلك الدور الرائد الذي يقوم به الدكتور محدي يعقوب، في علاج أمراض القلب بمركزه الطبي في إثيوبيا، علاوة على اثنتين من المصريات الناجحات في أفريقيا وهما سارة الأمين وصوفي الديهي.جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في جلسة حوار عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة ملف المصريين بالخارج، وذلك برئاسة كرم جبر رئيس المجلس، وبحضور عدد من كبار السادة الإعلاميين والصحفيين ورؤساء قنوات ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف المصرية وكبار الكتاب.وهنأت «مكرم» السيدات المصريات بمناسبة احتفالات المرأة خلال شهر مارس، وثمنت دورهن في مجتمعاتهن سواء على مستوى الأسرة أو العمل، أو من أجل دعم الدولة المصرية والترويج لكل إنجازاتها وهو محور مبادرة "مصرية بـ100 راجل"، التي أطلقتها وزارة الهجرة وتكمن أهميتها في وضع أفكار ورؤى لمشاركة السيدات المصريات بالخارج في دعم المبادرات الوطنية للدولة المصرية وطرق المشاركة فيها وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، علاوة على إمدادهن بكافة الحقائق والمعلومات الموثقة عن مصر للتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة وتصحيحها.