مقتل 6 إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي على محتجين بميانمار

أعلنت وسائل إعلام محلية في ميانمار، اليوم الخميس، عن مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر فتح قوات الأمن النار على محتجين ضد الانقلاب العسكري في البلاد.وأوضحت تقارير إعلامية وفقًا لوكالة أنباء كيودو اليابانية أن شخصًا قُتل في مدينة يانجون بينما سقط 5 أشخاص في منطقة ماجواي بوسط ميانمار، عندما أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين.وتشهد ميانمار تنظيم مظاهرات حاشدة بصورة يومية منذ وقوع الانقلاب العسكري في مطلع فبراير الماضي. ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن الزعيمة الفعلية للبلاد، أون سان سو تشي، وإعادة حكومتها المدنية.