تغطية خليج أبو حاكم في الزقازيق بتكلفة مبدئية 7 ملايين جنيه

أوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن خليج أبو حاكم بطول 5.750 كم يخدم زمام 2000 فدان بمركز الزقازيق، وجاري تنفيذ أعمال تغطية جزء منه بطول 1400م وبتكلفة 7 ملايين جنيه، على مرحلتين المرحلة الأولي تشمل تغطية الخليج بمواسير خرسانية بقطر 1.5 متر وعمل بيارات منفصلة لسهولة الصيانة وعمل فتحات للمساقي، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال تغطية 600 متر بنسبة تنفيذ 45 % وجار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد.أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن المرحلة الثانية سوف تشمل أعمال الرصف والتطوير بوضع طبقات أساس وطبقات أسفلتيه بمعرفة مديرية الطرق والنقل وذلك لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة الزقازيق وتحقيق أقصى درجات الأمان لأصحاب السيارات والمسافرين.