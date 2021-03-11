رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

استعدادات ضخمة بفندق "أيكوتيل دهب" لإقامة مسابقة "ملكة جمال الكون" وسط إجراءات احترازية مشددة

الخميس 11/مارس/2021 - 02:39 م
ملكات جمال الكون
ملكات جمال الكون
طباعة
على قدم وساق تجرى التحضيرات بـفندق "أيكوتيل دهب" لاقامة مسابقة ملكة جمال الكون، والتى تقام فى الفندق بالفترة من 18 وحتى 31 مارس الجارى، حيث يشاركن فى المسابقة الكبرى 80 فتاة من مختلف أنحاء العالم للفوز باللقب، إذ تعد المسابقة من أهم المسابقات العالمية فى هذا المجال.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف المنسق العام وعضو مجلس إدارة الفندق، أن العمل فى "أيكوتيل دهب" لا يتوقف استعدادا لهذا الحدث الدولى، مؤكدة أنه سيتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التى أقرتها رئاسة الوزراء، وسيراعى الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعى والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين الكاشف أن استضافة ملكات جمال الكون فى فندق أيكوتيل دهب، تعد بمثابة رسالة قوية موجهة للعالم، أجمع بأن مصر على خارطة السياحة، وفى مصاف الدول الأولى، كما أن تنظيم هذه المسابقة على أرض مصر يقدم صورة إيجابية توضح أن مصر وضعت أقدامها بثبات على الطريق الصحيح، لافتة إلى أن حفل مسابقة ملكات الجمال يتابعه ملايين المشاهدين على مستوى دول العالم، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، بالإضافة لما يقمن به المتسابقات من نشر لصورهن خلال وجودهن بفندق أيكوتيل دهب، وهذا يعد دعاية مجانية للسياحة المصرية عامة ولمدينة دهب خاصة ورسالة للعالم أجمع بأمن وأمان مصر ومدينة دهب.

وأكد عادل عبد العزيز مدير عام الفندق، أن المسابقة تستمر لمدة 14 يوما، حيث يقام الحفل الختامى وإعلان ملكة جمال الكون والوصيفتين بالفندق يوم 31 مارس، وسط تغطية إعلامية دولية تردد اسم مصر ومدينة دهب على نطاق واسع بمختلف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى، ولفت إلى أن فندق «إيكوتيل دهب باى فيو» يعد إحدى الوجهات السياحية الرائدة فى منطقة دهب الغنية بالمعالم السياحية والطبيعية الخلابة التى جعلتها محط اهتمام السياح والمتطلعين للراحة والاستجمام، فضلا عن أنه من الفنادق السباقة فى دعم السياحة المصرية.

وأضاف عبد العزيز أن احتضان فندق أيكوتيل دهب لمسابقة ملكة جمال الكون يساهم فى الترويج للمنتجع السياحى المصرى، وخاصة السياحة الشاطئية، كما يعمل على زيادة وعى المجتمع العالمى بالسياحة وقيمتها الثقافية والاقتصادية، موضحا أن الفندق يقع بمنطقة وادى "قنى" فى حضن الجبل ويطل على خليج العقبة، ويبعد عن مطار شرم الشيخ الدولى بـ 85 كليوا مترا، لافتا الى أن الفندق يتوافق مع أعلى المعايير العالمية الصديقة للبيئة فى التشغيل من خلال الخدمات التى يقدمها بشكل محترف، كما يتمتع بانشاءات فريدة ومتميزة.

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية: ارتفاع ضحايا حريق مصنع العبور إلى 20 حالة وفاة و24 مصابا

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

تأييد إدراج أبوتريكة و1528 قياديًا إخوانيًا بقوائم الإرهاب

مصرع وإصابة 31 في حريق مصنع العبور.. جهاز المدينة: يتبع «التنمية الصناعية»

الصور

image description

طارق الجمال يتفقد سير الامتحانات بكلية الآداب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يشكل لجنة للتحقيق في انفجار سيارة أسطوانات بوتاجاز

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشاريع حياة كريمة ببعض القرى

image description

محافظ أسيوط: السيطرة على انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاجاز (صور)

image description

اشتعال النيران فى سيارة محملة بأسطوانات الغاز بأسيوط

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 31 في حريق مصنع العبور.. جهاز المدينة: يتبع «التنمية الصناعية»

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

«اعترفت لزوجى بالخيانة وسامحنى».. مفاجأة فى نص تحقيقات مقتل خراط بالمنوفية

حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الأحد.. الأرض على موعد مع ذروة شهب «جاما نورميدس»

عالم فيروسات: 13 الروسيين محصنون ضد كورونا

48 % من الإيطاليين يؤيدون الإغلاق لوقف انتشار كورونا

تراجع حماية الحياة البرية بشدة خاصة في أفريقيا خلال كورونا

أيام زمان

سقط مغشيًا عليه.. فنان شهير حمل فنانة بدينة لمسافة طويلة

«إنت اللي معندكش ملامح نصورها».. معارك محمد عوض مع المصورين

«اتهم بتهريب أموال معهما».. تفاصيل علاقة فريد الأطرش براقصتين يهوديتين

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

نادى السينما المستقلة بالهناجر.. السبت

السيمفونى يحتفى بالموسيقى البولندية ويحيى ذكرى رحيل بيندريتسكى بالأوبرا

صدور «صانع الاختفاءات» للكاتب المغربي أنيس الرافعي عن «بتانة»

أمل نصر عن «سيرة بدائية»: تجربة الرسم أنقذتنى من براثن الاكتئاب