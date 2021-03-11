استعدادات ضخمة بفندق "أيكوتيل دهب" لإقامة مسابقة "ملكة جمال الكون" وسط إجراءات احترازية مشددة

على قدم وساق تجرى التحضيرات بـفندق "أيكوتيل دهب" لاقامة مسابقة ملكة جمال الكون، والتى تقام فى الفندق بالفترة من 18 وحتى 31 مارس الجارى، حيث يشاركن فى المسابقة الكبرى 80 فتاة من مختلف أنحاء العالم للفوز باللقب، إذ تعد المسابقة من أهم المسابقات العالمية فى هذا المجال.وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف المنسق العام وعضو مجلس إدارة الفندق، أن العمل فى "أيكوتيل دهب" لا يتوقف استعدادا لهذا الحدث الدولى، مؤكدة أنه سيتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التى أقرتها رئاسة الوزراء، وسيراعى الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعى والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.وأوضحت الدكتورة ياسمين الكاشف أن استضافة ملكات جمال الكون فى فندق أيكوتيل دهب، تعد بمثابة رسالة قوية موجهة للعالم، أجمع بأن مصر على خارطة السياحة، وفى مصاف الدول الأولى، كما أن تنظيم هذه المسابقة على أرض مصر يقدم صورة إيجابية توضح أن مصر وضعت أقدامها بثبات على الطريق الصحيح، لافتة إلى أن حفل مسابقة ملكات الجمال يتابعه ملايين المشاهدين على مستوى دول العالم، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، بالإضافة لما يقمن به المتسابقات من نشر لصورهن خلال وجودهن بفندق أيكوتيل دهب، وهذا يعد دعاية مجانية للسياحة المصرية عامة ولمدينة دهب خاصة ورسالة للعالم أجمع بأمن وأمان مصر ومدينة دهب.وأكد عادل عبد العزيز مدير عام الفندق، أن المسابقة تستمر لمدة 14 يوما، حيث يقام الحفل الختامى وإعلان ملكة جمال الكون والوصيفتين بالفندق يوم 31 مارس، وسط تغطية إعلامية دولية تردد اسم مصر ومدينة دهب على نطاق واسع بمختلف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى، ولفت إلى أن فندق «إيكوتيل دهب باى فيو» يعد إحدى الوجهات السياحية الرائدة فى منطقة دهب الغنية بالمعالم السياحية والطبيعية الخلابة التى جعلتها محط اهتمام السياح والمتطلعين للراحة والاستجمام، فضلا عن أنه من الفنادق السباقة فى دعم السياحة المصرية.وأضاف عبد العزيز أن احتضان فندق أيكوتيل دهب لمسابقة ملكة جمال الكون يساهم فى الترويج للمنتجع السياحى المصرى، وخاصة السياحة الشاطئية، كما يعمل على زيادة وعى المجتمع العالمى بالسياحة وقيمتها الثقافية والاقتصادية، موضحا أن الفندق يقع بمنطقة وادى "قنى" فى حضن الجبل ويطل على خليج العقبة، ويبعد عن مطار شرم الشيخ الدولى بـ 85 كليوا مترا، لافتا الى أن الفندق يتوافق مع أعلى المعايير العالمية الصديقة للبيئة فى التشغيل من خلال الخدمات التى يقدمها بشكل محترف، كما يتمتع بانشاءات فريدة ومتميزة.