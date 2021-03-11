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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والقاهرة 23 درجة

الخميس 11/مارس/2021 - 03:34 م
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الجمعة نهارا دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدلا على السواحل الشمالية والرياح نشطة، دافئا على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا، حارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

حالة الطقس ليلا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أمطار خفيفة على مناطق من (الإسكندرية - رشيد - بلطيم - بورسعي - العريش - رفح) على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 23 11
الإسكندرية 19 12
وادى النطرون 23 12
طنطا 23 12
شبين الكوم 23 11
دمنهور 22 12
بلطيم 22 11
مطروح 18 12
السلوم 18 11
سيوة 23 11
بورسعيد 20 12
دمياط 20 12
الزقازيق 23 12
المنصورة 22 13
الإسماعيلية 22 12
السويس 24 12
العريش 21 11
رفح 20 12
رأس سدر 23 13
نخل 22 10
نويبع 24 18
طابا 25 15
كاترين 18 08
الطور 25 15
شرم الشيخ 25 15
الغردقة 26 15
مرسى علم 28 15
الفيوم 22 11
بنى سويف 23 11
المنيا 23 10
أسيوط 24 10
سوهاج 30 12
قنا 30 12
الأقصر 31 13
أسوان 32 14
إدفو 32 15
أبوسمبل 33 13
الوادى الجديد 33 14
شلاتين 31 17
أبورماد 30 17
حلايب 30 16
رأس حدربة 29 16

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