الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والقاهرة 23 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الجمعة نهارا دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدلا على السواحل الشمالية والرياح نشطة، دافئا على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا، حارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.حالة الطقس ليلا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أمطار خفيفة على مناطق من (الإسكندرية - رشيد - بلطيم - بورسعي - العريش - رفح) على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 23 11الإسكندرية 19 12وادى النطرون 23 12طنطا 23 12شبين الكوم 23 11دمنهور 22 12بلطيم 22 11مطروح 18 12السلوم 18 11سيوة 23 11بورسعيد 20 12دمياط 20 12الزقازيق 23 12المنصورة 22 13الإسماعيلية 22 12السويس 24 12العريش 21 11رفح 20 12رأس سدر 23 13نخل 22 10نويبع 24 18طابا 25 15كاترين 18 08الطور 25 15شرم الشيخ 25 15الغردقة 26 15مرسى علم 28 15الفيوم 22 11بنى سويف 23 11المنيا 23 10أسيوط 24 10سوهاج 30 12قنا 30 12الأقصر 31 13أسوان 32 14إدفو 32 15أبوسمبل 33 13الوادى الجديد 33 14شلاتين 31 17أبورماد 30 17حلايب 30 16رأس حدربة 29 16