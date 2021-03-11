يوم تدريبي لأخصائي القطن في الشرقية للنهوض بمحصول الذهب الأبيض

أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بعقد يوم تدريبي لأخصائي القطن بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة في حضور المهندس أشرف الدمرداش مدير إدارة الارشاد الزراعي بالمديرية والمهندس محمود الشناف أخصائي القطن بالمديرية والدكتور مصطفى عرابي من معهد بحوث القطن والالياف وذلك بقاعة الإرشاد بالمديرية.أوضح وكيل وزاره الزراعة أن الهدف من عقد اليوم التدريبي هو تعريف اخصائي القطن بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة القطن واستعراض أصناف القطن الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وموفرة للمياه والطرق الحديث في جني المحاصيل، وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين.أشاد اخصائي القطن بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية وورش التدريب لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق أعلي انتاجية للمحاصيل الزراعية.