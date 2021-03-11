استمرار «تساعية» القديس يوسف بكاتدرائية المارونية بالظاهر

أقيمت صباح اليوم الخميس تساعية القديس يوسف البتول، بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر بالقاهرة، وذلك استمرارًا لفعاليات التساعية المقدسة التي بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي.يأتي ذلك بمشاركة الأب جورج خطار، وبحضور المؤمنين، حيث تضمن اليوم العديد من الفقرات الروحية مثل الصلوات، وغيرها من الفقرات التي ساعدت الحضور على قضاء وقتٍ روحي.والجدير بالذكر أن المطران جورج شيحان، مطران الكنيسة المارونية بمصر، سيترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة عيد القديس يوسف، وذلك يوم الخميس المقبل، الموافق الثامن عشر من مارس الجاري بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر.