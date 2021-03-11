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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 4 أطنان زيت مجهول المصدر فى الشرقية

الخميس 11/مارس/2021 - 04:35 م
زيت
زيت
سارة الوردانى
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شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي وبمشاركة رئيس الرقابة، حملة مكبرة بالاشتراك مع رئاسة مركز ومدينة ههيا والحماية المدنية والطب البيطري، في الشرقية وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع تعبئة زيوت طعام غير مرخص بقرية دبوس وتم ضبط كمية من زيت الطعام السائب مقدارها 2 طن مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدر حيازتها.

كما تم ضبط (200) كرتونة زيت طعام معبأ مقدارها 2 طن مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدر حياتها، بإجمالي كمية 4 أطنان وتم تحرير المحضر رقم 385 لسنة 2021.

كما قامت الحملة بضبط صاحب مقلتين بمدينة ههيا إحداهما قام بعرض مقرمشات مجهولة المصدر وتم ضبط كمية مقداره 100كيلو جرام، وتم تحرير المحضر رقم 387 لسنة 2021 جنح ههيا ضد صاحب المقلة، وتحرير ضد صاحب المقلة اﻷخري المحضر رقم 386 لسنة 2021 جنح ههيا لبيعه سجائر بأزيد من السعر المعلن.

وفي سياق متصل، قامت الحملة بضبط صاحب محل جزارة بقرية العدوة قام بعرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة للبيع وتم تحرير المحضر رقم 382 لسنة 2021 جنح ههيا، كما تم ضبط أصحاب محلات جزارة آخرين بقرية العلاقمة لعدم إلتزامهم بلف اللحوم المعروضة للبيع بالشاش اﻷبيض، وتم تحرير المحضرين رقمي 383 و384 لسنة 2021 جنح ههيا.

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