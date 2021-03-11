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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أجبرها على شرب السم.. حبس عامل متهم بقتل شقيقته بسبب صور مخلة

الخميس 11/مارس/2021 - 02:34 م
حبس عامل
حبس عامل
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قرر المستشار أشرف المغربى المحامى العام الأول لنيابات المنتزة بالاسكندرية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل شقيقته عمدا مع سبق الإصرار والترصد، عقب إجبارها على شرب السم وخنقها لاكتشاف زوج المجنى عليها صور مخلة لها على هاتفها المحمول مرسلة لأحد الأشخاص.

كما قررت النيابة تشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، والتحفظ على هاتفها المحمول، وتفريغ المحادثات والصور، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزة، يفيد بورود بلاغ بوجود حادث قتل وجثة لسيدة بمنطقة دربالة دائرة القسم دائرة القسم.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم الى مكلن البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين من وجود جثة م.ع، ربة منزل، 35 سنة، مسجاة أعلى سرير غرفة النوم، وبمناظرتها تبين وجود سحجات بمنطقة الرقبة.

وبسؤال شقيقها وشقيقتها قررا بوجود مشاكل بين شقيقتهم المتوفاة وزوجها بعد ان ضبطها تتحدث الى احد الاشخاص بالهاتف، وتم الاتفاق بينهما على الطلاق واحضرها الى منزل الأسرة.

وأضافا أن شقيقهم الرابع استغل فرصة عدم تواجدهم بالمنزل وقتل المجنى عليها انتقاما لشرف العائلة.

تم عمل كمين ولقى القبض على المتهم م.ع، 36 سنة، عامل، وبمواجهته اعترف تفصيلية بالحادث وقرر ان شقيقته متزوجة من أحد الأشخاص منذ فترة وليس لديها اولاد وفوجئ منذ حوالى اسبوع بالمذكور يصطحب شقيقته الى منزل الاسرة وأخبرهم أنه ضبطها تتحدث الى أحد الأشخاص بواسطة الهاتف المحمول فشك فى وجود علاقة بينهما وبتفتيش هاتف المجنى عليها وجد صور فاضحة لزوجته مرسلة لذلك الشخص فقام باصطحابها الى منزل أسرتها، وروى لهم الواقعة واطلعهم على صورها على هاتفها المحمول.

وأضاف المتهم فى التحقيقات أنه قرر التخلص من شقيقته بعد ان جلبت لهم العار وبيت النية على ذلك واشترى عدة أنواع من السم من الصيدلية منهم سم فيران وضعه فى كوب من الماء وارغم المجنى عليها على شربه وبعد لحظات كانت تنازع الموت فأقدم على عنقها بكلتا يديه حتى فارقت الحياة، تم استدعاء زوج المجنى عليها واشقائها الى سراى النيابة أقروا جميعا بما جاء فى اعترافات المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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