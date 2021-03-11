وزيرة الهجرة: كرامة المصري في أي مكان «خط أحمر»

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في جلسة حوار عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة ملف المصريين بالخارج، وذلك برئاسة كرم جبر رئيس المجلس، وبحضور عدد من كبار الإعلاميين والصحفيين ورؤساء قنوات ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف المصرية وكبار الكتاب.وفي مستهل كلمتها، توجهت السفيرة نبيلة مكرم بالشكر إلى رئيس المجلس على دعوة سيادتها للمشاركة في الندوة، مرحبة بالحضور كافة.وتابعت وزيرة الهجرة أن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار عودة وزارة الهجرة انطلاقا من إيمان الدولة بأهمية أبناء مصر بالخارج كقوى دبلوماسية ناعمة تؤثر في نقل صورة مصر الصحيحة عالميا.وبدأت الوزيرة تستعرض جهود وزارة الهجرة في ملف الجيلين الثاني والثالث من شباب المصريين بالخارج، والعمل على احتواء هذه الفئة الهامة المعرضة بشكل مستمر لمحاولات استقطاب متعددة في مجتمعاتهم بالخارج، حيث تم تنظيم نحو 24 ملتقى لهم تضمنت التعريف بالأمن القومي وتحديدا بالتعاون مع وزارة الدفاع وأكاديمية ناصر العسكرية، وتسليط الضوء على تحديات الدولة المصرية خلال الوقت الراهن، والاطلاع على جهود الدولة في الحفاظ على حقوق المرأة وعلى الجانب التشريعى المتمثل في البرلمان، بجانب معسكرات الجيلين الرابع والخامس التي تنظمها الوزارة للأطفال من أبناء المصريين بالخارج، والتي تتضمن أنشطة وألعابا ومسابقات وذلك رفقة عدد من أبناء الشهداء.كما أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن شبابنا بالخارج هم سفراؤنا للتعريف بقضايا الدولة المصرية المختلفة، وصوتنا بالخارج لتوضيح إنجازات الدولة المصرية التي تتحقق للارتقاء بالمواطن المصري، ما يعكس إيمان الدولة المصرية بهذه الشريحة من الشباب وقدرتهم على المشاركة في دعم القضايا الوطنية والترويج لصورة مصر بالخارج، وهذا ما جعل الوزارة تطلق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، وما أسفر عنه من إطلاق "مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج" للاطلاع على كل ما يجري وربطهم بقضايا الوطن ورؤية ملف تمكين الشباب في مصر.كما استعرضت وزيرة الهجرة مبادرة "اتكلم عربي" التي حظيت برعاية كريمة من رئيس الجمهورية، والتي جاء إطلاقها إيمانا بأهمية ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وترسيخ الهوية المصرية وتعزيز روح الانتماء في نفوس أبناء مصر بالخارج، حيث إن مصر تواجه الكثير من الحروب والتحديات من بينها حرب طمس الهوية، كما أن الشباب المصري في الخارج يريد من يتحدث إليه لكي ينمي لديه القيم والعادات والتقاليد والانتماء إلى الوطن، ومن هذا المنطلق تم دمج الكثير من الموضوعات الخاصة بالشأن الداخلي مثل العادات والتقاليد والأمثال الشعبية وقبول الآخر والتعايش السلمي.وفي ردها على عدد من استفسارات الإعلاميين والصحفيين حول العمالة المصرية بالخارج، أوضحت الوزيرة أن الدولة حريصة على حقوق هذه العمالة في إطار الالتزام بالأطر القانونية والقواعد المنظمة داخل الدول المتواجدين بها، مشددة على الحفاظ على كرامة المصري في أي مكان لأنها خط أحمر.كما تطرقت الوزيرة في حديثها إلى جهود وزارة الهجرة مع باقي الوزارات والجهات المعنية، من أجل حل أزمة العالقين المصريين في عدة دول بسبب تعليق حركة الطيران عالميًا على إثر انتشار جائحة فيروس كورونا، إلى أن تم إعادة 77 ألف مواطن مصري من الخارج، ثم إطلاق مبادرة "نورت بلدك" بالتعاون مع وزارة التخطيط، من أجل استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج على إثر الجائحة وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، فضلا عن التعاون مع الجاليات المصرية ورجال الأعمال بالخارج ومؤسسات المجتمع المدني لاستضافة المصريين العالقين وإمدادهم بالدعم اللازم لحين عودة حركة الطيران، مستشهدة بما حدث مؤخرا مع المصريين العالقين في دولة الإمارات وهم في طريقهم إلى الكويت.