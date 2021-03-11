الإمارات: تقديم 39 ألفًا و489 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تقديم 39 ألفا و489 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس، أن إجمالي الجرعات التي تم تقديمها 6،407،350 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 64.78 جرعة لكل 100 شخص.يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19 وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد19.