برلماني: الواقع العملي يصعّب تعميمم اشتراطات بناء المدن

طالب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وزيرا الإسكان والتنمية المحلية بإصدار اشتراطات البناء بشكل عاجل ودقيق في الوقت ذاته، لحل الأزمة التي تواجه العمال في مجال المقاولات والبناء نظرًا لوقف إصدار التراخيص على أن تكون الاشتراطات تراعي مصالح الوطن والمواطنين، لافتًا إلى أن المقترح المقدم من الحكومة يتضمن تعميم اشتراطات البناء على كل المدن وهو أمر يخالف الواقع العملي، بحسبه.أضاف عضو لجنة الإسكان، لـ"الدستور" أن بعض المدن كانت منشأة بناءً على مخطط تنظيمي، فيما تحولت بعض القرى لمدن وليس لها نصيب من التخطيط والتنظيم من عرض الشوارع وواجهات المباني، والردود، وبالتالي يصعب توحيد الاشتراطات، داعيًا لأن تكون اشتراطات البناء مقسمة على 3 أشكال " مدن عواصم محافظات، مدن عواصم مراكز، ومدن فقط" وهو ما يمكن من وضع ضوابط تراعى كل أشكال المدن بالجمهورية، مضيفًا أن القرار المنظم لاشتراطات البناء لن يزيل المدن القائمة منذ 60 عامًا ليعيد تنظيمها من جديد، كما أن شرط تحديد الواجهة ألا تقل عن 8 ونصف سيحول هذه المساحات الأقل من ذلك وغير المرخص لها بالبناء لمراتع للحشرات والقمامة وهو ما يستوجب وضع طبيعة المدن المختلفة في الاعتبار.ودعا الحصى وزيرا الإسكان والتنمية المحلية بالعمل على صياغة مقترحات النواب حول اشتراطات البناء والتي تلقوها منهم خلال الاجتماع المشترك الذي ضم لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، بحضور الوزيرين بهدف الوصول لاشتراطات بناء متوازنة الأسبوع الماضي.