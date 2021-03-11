إزالة برج 10 أدوار لخطورته على السكان بطنطا (صور)

أنهت محافظة الغربية إزالة برج مكون من 10 طوابق بشارع النحاس بحي أول طنطا لخطورته على السكان.كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قرر تشكيل لجنة من كلية الهندسة والتى أوصت بضرورة إزالة البرج حتى سطح الأرض لخطورته على السكان، وقام عادل داود رئيس حى أول طنطا بتكليف أحد مقاولي الإزلات لإزالة المنزل حتى سطح الأرض.