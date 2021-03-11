اتحاد الناشرين يعلن عن جائزة النشر التشجيعية 2021

أعلن اتحاد الناشرين المصرية، عن جائزة النشر التشجيعية لعام 2021، بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، والتي من المقرر أن يفوز بها ناشر واحد، والتي تنص لائحتها على أن تكون قيمة الجائزة 20 ألف من الاتحاد وهيئة الكتاب تمنح للفائز إضافة إلى درع الاتحاد والهيئة.وحددت شروط الفوز بالجائزة في الشروط التالية: أن يكون العضو المتقدم للجائزة مقيد بسجلات الاتحاد بما لا يزيد عن عشر سنوات، حيث أن الجائزة لتشجيع دور النشر الحديثة، أن يكون العضو قد أنتج فى فترة عضويته ما لا يقل عن 25 عنوان، ألا يقل عدد فروع المعرفة لإصداراته عن خمسة فروع، ألا يكون قد تعرض لأى عقوبة خلال فترة عضويته، أن يكون العضو مسددًا لإلتزاماته المالية لاتحاد حتى عام 2021، ألا يكون العضو قد فاز بهذه الجائزة فى أعوام سابقة، أن تكون كافة الكتب المقدمة للجائزة مطبوعة فى جمهورية مصر العربية وحاصلة على أرقام إيداع من دار الكتب المصرية.وأكد الاتحاد على أنه سيتم إعلان الفائز بالجائزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، في يونيه المقبل.