متى تنتهى كورونا؟.. الدكتور هانى الناظر يُجيب (فيديو)

تحدّث الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عن توقعاته لفترة بقاء فيروس كورونا، وإمكانية أن ينتهي الفيروس قريبًا.وقال «الناظر» في لقاء مع برنامج «تحت الشمس» للإعلامي الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، على فضائية «الشمس»، أن «كل الفيروسات لها خط مسار.. تظل تتحور، وفي النهاية تُصبح سلالاتها ضعيفة وموسمية، موضحًا أن كلمة موسمية يُقصَد بها أنها تأتي في الشتاء، وتختفي في الصيف.. تذّكروا ما حدث في سبتمبر من العام الماضي، حينما أُغلقت مستشفيات العزل ولم نكن نسمع عن كورونا، وبمجرد دخولنا فصل الشتاء، عاد الوباء من جديد».وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا: أنه «في حال استمر التزامنا بنفس الإجراءات الاحترازية الوقائية التي نتعامل بها الآن، سوف يكون الحال أفضل بكثير مما كان عليه العام الماضي في فصل الصيف، وربما قبل حلول الصيف أيضًا».