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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا: إشراك المواطنين ونواب البرلمان في أعمال تنفيذ «حياة كريمة»

الخميس 11/مارس/2021 - 02:29 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المدن بالمحافظة، بالإشراف والمتابعة المستمرة، لأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، وتوابعها، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل كافة الخدمات والمرافق لقري الريف المصري، وفقًا لرؤية مصر 2030، مشددًا على تنفيذًا توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في هذا الصدد، والعمل على اشراك المواطنين في المراكز المدرجة خلال وضع خطط التنمية في القرى التابعة لهم، وكذلك التواصل الدائم مع نواب البرلمان والشيوخ باعتبارهم ممثلين عن كافة فئات الشعب، لتحقيق الأهداف المطلوبة لضمان حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح محافظ المنيا، أن أعمال التطوير ستشمل مختلف القطاعات منها، (مياه الشرب والصرف الصحي - كهرباء - غاز طبيعي - تعليم - صحة - طب بيطري - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة- إسعاف - حماية مدنية – اتصالات- تأهيل المنازل للأسر اكثر احتياجا)، وذلك طبقًا لخطة موضوعة تشمل الاحتياجات الفعلية للسكان من الخدمات على مستوى كل قرية، ودراسة الأنشطة الاقتصادية التي تتلاءم مع طبيعة سكان المناطق الريفية.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، عقد الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، اجتماعًا مع وحدة تنسيق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بديوان عام الوحدة المحلية، بحضور عدد من نواب البرلمان، وأعضاء الوحدة بالمركز، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بالمبادرة، والوقوف على استعداد الجهات المعنية للتنفيذ.

تناول الاجتماع استعدادات الوحدة المحلية، لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تشمل 47 قرية بالمركز، حيث وجه رئيس المركز، بعقد ورشة عمل خلال الأسبوع القادم تضم مسئولي المتابعة بوحدة حياة كريمة، وذلك للانتهاء من وضع الخطط الخاصة بمشروعات المبادرة تمهيدا للبدء في التنفيذ، وتسليم مواقع العمل فورا، مؤكدًا على ضرورة العمل بأقصى سرعة لتنفيذ المبادرة والمتابعة الميدانية لجميع المشروعات التي سيتم العمل بها، وإزالة كافة المعوقات وتذليل العقبات، ومراقبة مؤشرات الأداء أثناء التنفيذ، بالإضافة الى إشراك المجتمع المحلى في عملية التطوير، مع الاستعانة بالمقاولين والعمالة المحليين لتوفير فرص عمل لأهالي تلك المناطق.

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