«أهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا» في ندوة افتراضية بمكتبة الإسكندرية

ينظم برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية ندوة افتراضية يوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021 في تمام الساعة الثانية عصرًا، تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا".يفتتح الندوة كلا من الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتدير الندوة السفيرة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية.تستضيف الندوة كوكبة من العلماء والخبراء في مجال التنمية المستدامة وهم، أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور حسين أباظة استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. وتهدف هذه الندوة إلى التعرف على أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة وأهدافها في ظل وباء فيروس كورونا المستجد ودور الأفراد والمؤسسات للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بالإضافة الى الوقوف على الانجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال.جدير بالذكر أن هذه الندوة هي الخامسة في سلسلة الندوات والمحاضرات الافتراضية التي ينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وتستضيف هذه الندوات كوكبة من العلماء والوزراء لمناقشة هذا الفيروس وآثاره التي امتدت على جميع القطاعات.وأكد الدكتور مصطفى الفقي على حرص مكتبة الإسكندرية على تنظيم تلك الندوات الافتراضية استمرارًا لتقديم خدماتها العلمية لجمهورها وحرصًا منها أيضًا على تسليط الضوء على أحدث المستجدات العلمية والبحثية المرتبطة بوباء فيروس كورونا والتحديات الراهنة الخاصة بالتنمية المستدامة وأهدافها.