إنشاء مصنع لتدوير القمامة داخل المدفن الصحي الجديد بمطروح

تفقد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم الخميس، المدفن الصحي الجديد بالكيلو 20 طريق مطروح سيوة والمقام علي مساحة 60 فدان والمستهدف اقامة 15 خلية لتجميع القمامة والمخلفات بتكلفة اجمالية للمشروع 60 مليون جنيه.وأوضح جاب الله بانه سيتم عمل مصنع لدوير القمامة داخل المدفن الصحي الجديد وسيتم دفن ناتج المصنع في الخلايا علما بان الخلية الواحدة تقوم باستيعاب قمامة ومخالفات تصل الي 200 الف طن والخلية عبارة عن حفرة بمساحة 1700 في عمق 8 م تحت سطح الارض.وأضاف بانه سيتم اقامة محطة وسيطة متنقلة التي تقوم بكبس القمامة والتي تصل الي 60 طن للحمولة الواحدة ثم يتم نقلها الي المدفن الصحي الجديد بالكيلو 20 بطريق مطروح سيوة ليتم عملية التدوير والاستفادة من القمامة والمخلفات.ووجه رئيس مدينة مطروح خلال تفقده المدفن الصحي الحالي بالكيلو 29 برفع القمامة من جانبي الطريق مشددا علي الموظف المسئول عن المدفن الصحي بضبط السيارات التي تقوم برمي القمامة خارج المدفن وارسال أرقامها لاتخاذ الإجراء القانوني حيال السيارات المخالفة.