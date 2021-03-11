تأييد إدراج أبوتريكة و1528 قياديًا إخوانيًا بقوائم الإرهاب

قررت دائرة الخميس "د" بمحكمة النقض، رفض طعن لاعب الكرة السابق محمد أبوتريكة، و1528 آخرين، والذي يحمل رقم 2 89 قضائية، وتأييد قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب.يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أدرجت 1529 شخصًا على قوائم الإرهاب، بينهم أبوتريكة، للمرة الثانية لمدة 5 سنوات" والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 أبريل 2018.كانت النيابة قد تقدمت بمذكرة، رقم 5 لسنة 2018، تطالب فيها بإدراج 1529 على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، وبناء عليه أصدرت محكمة الجنايات قرارها المنشور بالجريدة الرسمية في أبريل 2018 بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.