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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

السعودية تغلق 11 مسجدًا فى 8 مناطق

الخميس 11/مارس/2021 - 02:40 م
جريدة الدستور
أميرة العنانى
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أغلقت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجدًا مؤقتًا في ثمان مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 32 يومًا 263 مسجدًا تم فتح 244 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الخميس السابع والعشرين من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي أربع فى المنطقة الشرقية تم رصد أربع حالات بها، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة نجران، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة حائل بمعدل إصابة في كل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد اثنين منها بمنطقة الرياض، واثنين بالمنطقة الشرقية، واثنين بمنطقة حائل، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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