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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ 53 مليونا و300 ألف جنيه.. إنشاء وتطوير 11 مدرسة بفاقوس

الخميس 11/مارس/2021 - 02:25 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سارة الوردانى
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يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 11 مدرسة بمركز ومدينة فاقوس بتكلفة 53 مليونا و300 ألف جنيه.

وأكد أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة قطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب حرصًا على مستقبلهم.

أوضح المحافظ أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 89 مدرسة و4 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة لإضافة 1546 فصلا جديدا بتكلفة 679 مليونا و600 ألف جنيه بنطاق المحافظة، وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية، مشددا على مدير هيئة الأبنية التعليمية بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من كافة الاعمال طبقا للمواصفات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض والأوبئة.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية إلى أنه جاري الإنتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة 11 مدرسة بمركز ومدينة فاقوس لتوفير 148 فصلا وبتكلفة مالية بلغت 53 مليونا و300 ألف جنيه.

حيث شملت إنشاء جديد لمدرسة حامد عبد العزيز محيسن للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصلا وبتكلفة 8 ملايين جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة الطيار أبو هاشم الابتدائية لإضافة 16 فصلا جديدا وبتكلفة 6 ملايين و500 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة جزيرة النص الابتدائية لإضافة 24 فصلا جديدا وبتكلفة 6 ملايين و700 ألف جنيه.

كما شملت إحلال كلي لمدرسة الشهيد سالم المنسي الإعدادية لتطوير 6 فصول وبتكلفة 3 مليون و600 ألف جنيه، وإحلال كلي لمدرسة الشهيد صبحي المنسي الابتدائية لتطوير 20 فصل وبتكلفة 6 مليون جنيه، وتوسعة مدرسة الدكتور سعيد حسن عبد العال الابتدائية لتطوير 12 فصل دراسي وبتكلفة 3 مليون و500 ألف جنيه، وتوسعة مدرسة الديدامون للتربية الفكرية لتطوير 3 فصول بتكلفة مالية بلغت 4 مليون و300 ألف جنيه، وتوسعة مدرسة السعد سالم للتعليم الأساسي لتطوير 11 فصل وبتكلفة 3 ملايين و700 ألف جنيه.

وشملت توسعة مدرسة كفر أبو غنيم للتعليم الأساسي لتطوير 11 فصلا وبتكلفة 3 مليون و400 ألف جنيه، وتوسعة مدرسة سعده أبو خليل للتعليم الأساسي لتطوير 17 فصلا وبتكلفة 5 ملايين جنيه، وتوسعة مدرسة النحاسين الإعدادية المشتركة لتطوير 6 فصول وبتكلفة 2 مليون و600 ألف جنيه.

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