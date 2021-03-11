الصحة تنصح تناول السوائل والخضروات تزامنا مع اليوم العالمى للكلى

قدمت وزارة الصحة والسكان عدد من النصائح الغذائية للمواطنين، بالتزامن مع اليوم العالمى للكلى الذى يوافق 11 مارس من كل عام.وأكدت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الاعتماد على نظام غذائي صحي وتناول كميات مناسبة من السوائل والخضروات.وأشارت إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي تقدم لك الكشف والمتابعة والعلاج مجانًا في كافة نقاط المسح.