«نقابة الصيادلة» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد تطبيق «دواء.كوم»

تقدمت النقابة العامة للصيادلة ببلاغ اليوم 11 مارس 2021 للنائب العام رقم 10881 ضد تطبيق إلكتروني لبيع الأدوية يدعى "دواء. كوم " تقوم من خلاله الشركة المشكو فى حقها ببيع الأدوية عن طريق هذا الموقع الإلكترونى بالمخالفة للقانون.وأوضحت النقابة فى بلاغها أن قيام الشركة ببيع الأدوية للجمهور من خلال المواقع والتطبيقات جريمة ومخالفة للقوانين التالية:أولا: مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 الذي يجرم بيع أي دواء للجمهور إلا عن طريق صيدلية مرخصة من وزارة الصحة يديرها صيدلى، حيث ان القانون حصر من هم اصحاب الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة، وليس من أصحاب هذا الحق المواقع والتطبيقات الإلكترونية.ثانيًا: مخالفة القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.ثالثًا: مخالفة قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969.رابعا: مخالفة اللائحة الداخلية 189 لسنة 1970 "لائحة آداب المهنة".وأكدت النقابة أن بيع الأدوية على تطبيق دواء.كوم يسبب أضرار جسيمة حيث يعمل التطبيق دون ضوابط وقواعد رقابية مهنية اضافة الى عدم وجود آلية للرقابة والمتابعة، وبالتالى لايمكن محاسبته فى حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصرى.كما أن هذه المواقع الإلكترونية تسهل بيع الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر حيث تباع الأدوية من خلال هذه المواقع دون إشراف صيدلى مسئول، ويعد أحد صور التهرب الضريبى، كما تعد هذه المواقع والتطبيقات باب خلفى لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية دون الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك، فضلًا عن إتاحة بيانات المريض بدون الحفاظ على سريتها.