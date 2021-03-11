الأحد.. تلقي طلبات تحرير الإقرار الضريبي للمحامين بالنقابة العامة

قال أبوبكر ضوه، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن اللجنة المشكلة من وزارة المالية، لتحرير الإقرارات الضريبية السنوية للمحامين، ستبدأ عملها الأحد المقبل.وأكد الأمين العام المساعد، في تصريحات له، أنه سيتواجد 6 موظفين من المالية في المكان الذي خصصته لهم النقابة العامة؛ بعمارة التكافل، والتي تتواجد بها إدارة المصايف، مشيرًا إلى أن تم تجهيز المكان بالأجهزة اللازمة، وخط الإنترنت لضمان تنفيذ الخدمة بشكل سريع ودقيق.وأوضح أن اللجنة تنتهي من عملية تحرير الإقرار الضريبي للمحامين في 3042021، منوهًا إلى أن هناك اقتراحًا بأن يكون المنفذ دائم، تسهيلًا على السادة المحامين في تقديم الإقرارات الضريبية السنوية.وجدير بالذكر أن نقيب المحامين، كان قد وجه بسرعة تفعيل الاتفاق الذي تم مع مصلحة الضرائب بفتح منفذ، بمقر نقابة المحامين، لتحرير الإقرارات الضريبية، كما كلف سيادته الأمانة العامة بالتنسيق مع المصلحة لتعميم فكرة هذه المنافذ لتوفيرها بكافة النقابات الفرعية، وأندية المحامين