تأجيل محاكمة متهم بحيازة مخدر «الحشيش» داخل سجن 15 مايو لـ 6 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، تأجيل محاكمة متهم بحيازة مخدر الحشيش بسجن 15 مايو بحلوان لجلسة 6 أبريلوأسندت النيابة للمتهم "إسلام. أ"، سائق، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش داخل سجن 15 مايو بدائرة قسم حلوان بقصد الاتجار.وأوضح معاون مباحث سجن 15 مايو بحلوان، أن خلال تفتيشه للمتهم، عثر على كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.