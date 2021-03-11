وفاة امرأة سقطت من «السادس» هربًا من محاولة اغتصابها فى النزهة

كشف شهود عيان من سكان منطقة النزهة 2، بدائرة قسم شرطة السلام عن وقوع حادث بشع، صباح اليوم الخميس، حيث فوجئ الأهالي بسقوط امرأة من شرفة منزلها في الدور السادس في عمارة سكنية وتوفيت في الحال متأثرة بإصابات وكسور متفرقة فى أنحاء جسدها.وأبلغ الأهالي الشرطة، التي انتقلت على الفور لمكان الحادث، وبفحص البلاغ تبين دخول وخروج 4 أشخاص من العقار وجرى ضبطهم عقب فحص كاميرات المراقبة وتحديدهم.وقال شهود عيان إن المتهمين قالوا بأن المتوفاة صعدت للشقة بصبحة 3 أشخاص، وتبعهم رابع ولدى دخولهم الشقة قامت بإلقاء نفسها من شرفة الشقة.فيما قال أهل المتوفية، إن السيدة متزوجة وأن 4 أشخاص من بينهم اثنان حراس عقار حاولوا اغتصابها وعند فشلهم قاموا بقتلها، وإن جسدها تظهر عليه آثار محاولة التعدي الجنسي.